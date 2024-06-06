أمير منطقة القصيم يتسلم تقرير واحات المذنب

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقرير واحات المذنب، وذلك خلال استقباله بمقر الإمارة اليوم، محافظ المذنب عبدالرحمن السديس، يرافقه رئيس البلدية المهندس نداء الحربي.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من السديس عن الجهود المبذولة لتطوير واحات المذنب التي تعد وجهة لعشاق الرحلات البرية على امتداد أراضٍ منخفضة في نفود صعافيق تزيد عن 60 واحة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، أن المنطقة تتميز بوجود العديد من الوجهات السياحية الطبيعية ومن بينها واحات المذنب، منوهاً بالدور الذي تقوم به بلدية محافظة المذنب بتطوير وتسهيل الوصول للواحات، والاستفادة من الميز الاستثمارية للواحات وغيرها من المميزات الطبيعة لها.