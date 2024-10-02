أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة الآيزو العالمية في التميز الإداري لجمعية الإسكان

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم شهادة الآيزو العالمية في التميز بالعمل الإداري، التي حصلت عليها جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة بحضور أمين القصيم المهندس محمد المجلي، وأمين عام جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي.

واطلع سموه على جهود الجمعية للحصول على هذه الشهادة والمعيار الدولي 9001، حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجهة لأعلى المستويات في مجال الجودة والتطوير ومراحل تحول العمل التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم للأمين العام لجمعية الإسكان الأهلية وزملائه حصول الجمعية على شهادة الآيزو 9001 في التميز بالعمل الإداري.

وقال: “نفتخر ونعتز بما قامت به جمعية الإسكان الأهلية من منجزات متميزة لخدمة المواطنين ولتمكين المستفيدين والمحتاجين للإسكان بالرغم من أن الجمعية عمرها قصير ولكن إنجازاتها كبيرة بفضل الله وتوفيقه، ثم جهود الداعمين والمنسوبين.

وأشار إلى أن حصول الجمعية على هذه الشهادة، يأتي تأكيدًا على حرصها على أهمية التميز في العمل الإداري وأتمتة إجراءاتها ومتطلباتها كافة، بما يعزز تحقيق دور الجمعية ويلبي احتياجات المواطن وخدمته على أكمل وجه، وتطبيق أفضل ما توصلت إليه الخدمات، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للجمعية محمد العوفي، أن حصول الجمعية على شهادة الآيزو يأتي بدعم وتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم، الذي لا يألوا جهدًا في دعم برامج الجمعية، لافتًا النظر إلى أن هذا الاستحقاق ينعكس على مخرجات الجمعية، التي أسهمت في توفير 1075 وحدة سكنية، استفادة منها 8600 فرد من الأسر الأشد حاجة بمنطقة القصيم، وحصول الجمعية على عدد من الجوائز المحلية والدولية.

يذكر أن نظام إدارة الجودة والمعيار الدولي أيزو 9001 يقوم على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في المنظمة، حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة لأعلى المستويات، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.

وتعد الشهادة معيارًا دوليًا في نظام الجودة العالمي، إذ تمنح هذه الشهادة بعد دراسة واقع أداء الأعمال بالمنظمة والعمل على تقييم جودة العمليات لأعلى مستويات الجودة التي تتوافق مع المعايير الدولية للآيزو 9001.