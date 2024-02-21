أمير منطقة القصيم يتسلَّم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالقصيم لعام 2023م

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالمنطقة عبدالرحمن العيدان، الذي سلَّم لسموه التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالقصيم لعام 2023م.

وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود المبذولة من الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة؛ لتوفير السعة المقعدية المناسبة والكافية للرحلات الجوية من وإلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مؤكدًا سموّه بأن المنطقة تشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين لموقعها الإستراتيجي ولأهميتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن المطار أصبح وجهة لعددٍ من الوجهات الدولية والداخلية.

واطّلع سمو أمير منطقة القصيم على جهود الخطوط السعودية بالمنطقة في توفير الرحلات الجوية للعام الماضي، حيث استمع إلى شرح موجز من مدير الخطوط الجوية السعودية بالمنطقة، الذي بيّن أن السعة المقعدية بلغت 515,382 مقعدًا وأعداد المسافرين 387,313 مسافرًا، وعدد الرحلات 3,650 رحلة.