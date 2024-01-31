أمير منطقة القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي للجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية لعام 2023م ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، محافظ النبهانية طارق اليحيى يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي.

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أعزها الله – لتنمية القطاع غير الربحي، مما أسهم في تنمية موارده وبرامجه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد سموه بمبادرات الجمعية من خلال عدة مسارات ومشاريع تنموية وخيرية انعكست على أداء الجمعية والوصول إلى مستفيديها، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود والبرامج بما يحقق التطلعات المنشودة.

واستمع إلى شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد المطرفي ، الذي ثمّن لسمو أمير منطقة القصيم اهتمامه وعنايته بالجمعيات الخيرية، مبيناً أن الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية نفذت خلال العام 2023م قرابة 24 مشروعاً أسهمت في دعم المستفيدين من برامج الجمعية.