أمير منطقة القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء ماجد الفغم، الذي سلّم سموه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات المنطقة لعام 1443هـ.

ونوه سموه الجهود المبذولة من قبل منسوبي الجوازات بالمنطقة، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن التحوّل الإلكتروني لخدمات الجوازات أسهم في الإرتقاء بالأدوار المنوطة بالمديرية العامة للجوازات، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، وذلك لتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين.

من جانبه بين اللواء الفغم، أن الإحصاءات أظهرت إتمام 318882 عملية في جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها خلال العام الماضي في حين بلغ إجمالي الإجراءات التي تمت في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي 252727 إجراءً.