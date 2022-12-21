أمير منطقة القصيم يتفقد مشروع تطوير متنزه القشيع الوطني “الغربي”

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, مشروع تطوير متنزه القشيع الوطني “الغربي”، الجاري تنفيذه حالياً، وذلك خلال زيارته لمحافظة الرس، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين بن عبدالله العساف.

واستمع سموه خلال الزيارة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، عن خطة سير العمل بمشروع المتنزه الذي خصص من ضمن المتنزهات الوطنية، ويقع على مساحة تفوق أربعة ملايين 4683965 متراً مربعاً، مشيراً إلى رفع مبادرة تطوير متنزه القشيع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ونوه سموه بما شاهده من الشروع في العمل بمراحل التنفيذ لمختلف مرافق المتنزه الذي يضم العديد من الأماكن الجمالية والمسحات الطبيعية البرية وغيرها من الخدمات الأخرى، لافتاً الانتباه إلى أن المتنزه جرى طرحه للاستثمار لمواكبة التوسع في عدد المتنزهات الوطنية في المنطقة، ولتحقيق أهداف وبرامج المتنزهات الوطنية من ناحية الحماية والتطوير والاستثمار.