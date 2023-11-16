أمير منطقة القصيم يثمّن جهود جامعة القصيم في احتفال اليوم الوطني الـ 93

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لمعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ، الجهود المبذولة في مشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني الـ 93 لإبراز ما تحقق من منجزات وطنية في ظل القيادة الرشيدة – أعزها الله -.

جاء ذلك بعد اطلاع سموه على تقرير مشاركة جامعة القصيم , بمناسبة اليوم الوطني التي شملت الاحتفالات الرسمية والجهود الإعلامية ، معبرًا عن شكره لمعالي رئيس الجامعة ومنسوبيها على جهودهم المبذولة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.