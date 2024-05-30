أمير منطقة القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة، ورئيس وأعضاء مجلس جمعية مكافحة التدخين ” تدارك “.

وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لجمعية مكافحة التدخين ببريدة، الذي تضمن الأعمال والبرامج والفعاليات التي نظمتها الجمعية، استهدفت بها جميع قطاعات المجتمع , مثمنا جهود جميع الجهات المعنية في الحد من انتشار التدخين والتوعية بأضراه ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة, وأهمية مكافحة التدخين لدى المجتمع، حاثاً الشؤون الصحية والجمعية على بذل المزيد من العطاء من أجل تعزيز صحة المجتمع والتصدي لآفة التدخين لسلامة وأمان أفراده.

من جهته أعرب الرقيبة، عن شكره لسمو أمير القصيم، على دعمه ورعايته للبرامج التوعوية, مشيراً إلى أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يوافق 31 مايو من كل عام ، سيتم تفعيله في العديد من المواقع التي تسهم في توعية ووقاية المجتمع من أضرار التدخين.