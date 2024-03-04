أمير منطقة القصيم يرأس الاجتماع السنوي للمحافظين

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للمحافظين بإمارة المنطقة بحضور وكلاء الإمارة والمحافظين وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع أكد سموه ما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم , بدعم من القيادة الرشيدة, تحقيقاً لرؤية 2030 في شتى المجالات.

وقال: “إن المنطقة – بحمد الله – متعددة الميز على المستوى الزراعي والصناعي والجغرافي والقدرات البشرية”، مثمنا الجهود المبذولة في ذلك من المحافظات والجهات الحكومية والمسؤولين واللجان العاملة بالمنطقة كافة.

وأوضح أمين مجلس المنطقة ابراهيم الصغيّر, أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.