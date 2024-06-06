أمير منطقة القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للتفوق العلمي بمحافظة الرس

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالدور الذي يقوم به رجال الأعمال بالمنطقة، من خلال تعزيز التنافسية وتحفيز الطلبة بتخصيص الجوائز والمسابقات التي تسهم في زيادة تحصيلهم العلمي ليكونوا لبنات صالحة لخدمة وطنهم ومجتمعهم، مقدراً لجميع مبادرات رجال الأعمال بالمنطقة التي تعكس المسؤولية المجتمعية لديهم.

جاء ذلك بعد أن رعى سموه اليوم حفل جائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي بمحافظة الرس، برعاية رجل الأعمال مسعد بن سمار للعام الدراسي 1445هـ وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس.

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبنائه الطلبة بهذه المناسبة، منوهاً بما يقدمه رجل الأعمال مسعد بن سمار على رعايته المتواصلة لهذه الجائزة، مما يسهم في تعزيز التنافس ووصولاً لمرحلة التفوق العلمي.

كما شهد سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله كلمة للطلاب المتفوقين، ثمنوا فيها دعمه للجوائز التي تسهم في تحفيز أبناء الوطن، في المحافل التعليمية بالمنطقة وتكريم وتحفيز الطلاب المتفوقين.