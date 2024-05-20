أمير منطقة القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم

المناطق-القصيم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن، التي أُقيمت خلال شهر رمضان المبارك، بتنظيم من مؤسسة مجتمعي، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة بريدة وذلك بجامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بحي الصفراء بمدينة بريدة، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالمنطقة.

وهنأ سموه خلال الحفل الفائزين والحافظين للقرآن الكريم، واصفاً هذه المناسبات بأنَّها أجمل المناسبات التي يكون فيها اجتماع لحفظة كتاب الله، مشيراً إلى أن برنامج براعم القرآن أحد البرامج المميزة لتعليم وتحفيظ كتاب الله، لافتاً النظر إلى أن القيادة الرشيدة تولي العناية العظيمة لكتاب الله ولحفظة القرآن الكريم من خلال المسابقات المحلية والدولية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بجهود القائمين على برنامج براعم القرآن من مؤسسة مجتمعي وجمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة على جهودهم التي أثمرت عن استفادة 1160 طالباً يمثلون 6 حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة كتابه الكريم.

وشهد الحفل الخطابي كلمة لرئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة بريدة الشيخ الدكتور علي اليحيى أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على عنايته ببرامج تحفيظ القرآن الكريم، التي شهدت حضوراً مميزاً لطلاب جمعية تحفيظ القرآن في المسابقات المحلية والدولية.

واستمع سموه إلى نماذج من تلاوات براعم القرآن المشاركين بالبرنامج.

وفي نهاية الحفل كرَّم سمو أميرِ القصيم الفائزين بالمسابقة.