أمير منطقة القصيم يزور فعالية قرية التأسيس

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، فعالية قرية التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وذلك في بمدينة بريدة .

واطلع سموه على ما تتضمنه فعالية قرية التأسيس من برامج تفاعلية , تهدف إلى إحياء قصص من الماضي يخوض فيها الزائر رحلة عبر الزمن تعود إلى 300 عام من خلال عدة تجارب متنوعة ، وشاهد سموه خلال الزيارة ممر الموسم الذي يحتضن عروضا لأهم الحرف التقليدية بطريقة إبداعية مبتكرة وساحة الثقافة , التي تحتفي بأهم القصص والإنجازات من فترة التأسيس ، بالإضافة إلى منطقة الأطفال , وتحتوي على تجارب تفاعلية للتعرف على تاريخ المملكة .

وأبدى سمو أمير القصيم تقديره للمسؤولين في وزارة الثقافة على إقامة مثل هذه الفعاليات تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس ، التي يستحضر من خلالها زوار الفعاليات قصصاً من ماضي المملكة في تجارب غنية تحتفي بالموروث الثقافي، وتتكون من مسارٍ يعبّر عن الخط الزمني للماضي الممتد منذ 300 عام، متمنياً سموه لجميع المشاركين في فعالية قرية التأسيس التوفيق والنجاح .