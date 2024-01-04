أمير منطقة القصيم يستقبل أريج الراجحي بمناسبة صدور القرار بتكليفها مديرًا للأحوال المدنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، اليوم، أريج الراجحي بمناسبة صدور القرار بتكليفها مديرًا عامًا لفرع الأحوال المدنية بمنطقة القصيم.

وهنأ سموه الراجحي بمناسبة صدور القرار بتكليفها مديرًا عامًا للأحوال المدنية بالمنطقة، مشيدًا سموه بالتحول الرقمي الذي تشهده إدارة الأحوال بالمنطقة، والدور الذي يقوم به منسوبو الأحوال المدنية بما يسهم في خدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت وتقليل الجهد، متمنيًا لهم كل التوفيق في أداء أعمالهم.