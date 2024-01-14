أمير منطقة القصيم يستقبل الدكتور عبدالله الصقر بمناسبة تكليفه وكيلاً لإمارة منطقة القصيم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمقر الإمارة اليوم، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بمناسبة صدور القرار بتكليفه وكيلاً لإمارة منطقة القصيم.

ورحب سموه بالدكتور الصقر بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد، لمواصلة الجهود ومضاعفة الأداء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جانبه، أعرب وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالله الصقر عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، متمنيًا التوفيق والنجاح لتحقيق توجيهات سموه وسمو نائبه وخدمة الوطن والمواطنين.