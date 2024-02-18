أمير منطقة القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الإمارة اليوم، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, يرافقه مدير فرع الهيئة بالمنطقة طلال السلوم.

وثمن سموه خلال اللقاء افتتاح فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقصيم، مؤكداً أهمية فرع الهيئة لما تتميز المنطقة بكثرة المنتجات الزراعية والمناشط الحيوية وليكون ضمن منظومة الأدوار المتكاملة للجهات المعنية بالمنطقة، لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان تحقيق لمستهدفات جودة الحياة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، مشيدا بجهود ومنجزات الهيئة وتحقيق مراكز متقدمه في مجال الغذاء والدواء اقليميا وعالميا.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن جهود وأعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها في المنطقة، لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، ودور الهيئة في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء.