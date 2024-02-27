أمير منطقة القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك وعددًا من مسؤولي شركة المياه.

وثمَّن سمو أمير منطقة القصيم الدعم والعناية الذي توليهما القيادة الرشيدة -أعزها الله- لمشاريع وبرامج المياه، مما أسهم على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشيراً سموه الى حرص الجميع لتكون منطقة القصيم ضمن المناطق المتقدمة في الاهتمام بالمياه والحفاظ عليها كونه عنصراً هاماً في التنمية.

من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية إيجازاً لسمو أمير منطقة القصيم حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة القصيم بما يحقق الأهداف التنموية، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة القصيم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.