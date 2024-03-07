أمير منطقة القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز “وقاء”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير بمنطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، يرافقه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” المهندس أيمن الغامدي.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة لدعم وتنمية القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” في حماية النبات والحيوان من الآفات والأمراض للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقد استمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح من المهندس الغامدي عن دور المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة لخدمة المزراعين.