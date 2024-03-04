أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري .

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء كونها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية ، والتي تسهم في رسم السياسات ودعم صنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وشهد اللقاء استعراض نتائج الإحصاءات والتقارير التي قامت الهيئة عليها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمعنية بالمنطقة ، لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمنطقة القصيم .