أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على تفاصيل مشاريع أعمال الصالة الإضافية وتوسعة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، يرافقه مدير عام المطارات الوسطى محمد المجلاد، والوفد المرافق له، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوّه سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال الطيران المدني الدولي، مشيداً بما تحقق من نمو في منظومة مطارات المملكة، مثمناً الجهود التي يبذلها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لدعم مشاريع الطيران المدني بالمنطقة، وبما يحقق الإستراتيجية الوطنية للطيران بالمملكة.

من جانبه قدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، شرحاً عن أهمية التوسعة الجديدة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، الذي تبلغ تكلفته 149 مليون ريال، وسيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى مليونًا و200 ألف مسافر سنوياً، إضافة إلى إجمالي استثمارات تفوق 165 مليون ريال، مثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم بالمشاريع التنموية للنقل الجوي بالمنطقة، مشيراً الى أن القصيم إحدى المناطق التي تحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين.