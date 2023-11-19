أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي مركز القوارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس مركز القوارة ناصر الناصر، يرافقه رئيس لجنة أهالي القوارة سعود بن نايف بن هديب، وأعضاء اللجنة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وبارك سموه صدور القرار بتشكيل أعضاء لجنة مركز القوارة، مؤكداً خلال اللقاء توجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في أنحاء المنطقة، متطلعاً إلى تحقيق دور لجنة الأهالي للوصول إلى الأهداف المنشودة – بإذن الله-، مشيراً إلى أهمية دور اللجنة بما يسهم في تحقيق التطلعات المأمولة.