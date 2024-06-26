أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التأخي لرعاية المسنين بمحافظة الرس

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، محافظ الرس حسين العساف ، يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية التأخي لرعاية المسنين بالمحافظة سليمان السلومي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمناسبة تشكيل المجلس الجديد للجمعية.

وبارك سموه، لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق مستهدفات الجمعية من خلال دعم الفئات المستفيدة، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية للمسنين، مؤكداً أهمية دور جمعية التأخي لرعاية المسنين في توفير البرامج لكبار السن وخدمتهم، كونهم فئة عزيزة وغالية على الجميع، داعياً إلى التوسع ببرامج الجمعية والتعاون مع الجهات التي تقدم الرعاية لكبار السن من الجمعيات والجهات غير الربحية حرصاً على الوصول إلى الأهداف المنشودة .

وتسلم سموه في نهاية اللقاء تقريراً عن برامج الجمعية التي تضمن تقديم 1499 زيارة منزلية، وعدد المستفيدين 205، وبرامج العلاج الطبيعي 1200 جلسة، وخدمات المستلزمات الطبية المصروفة 5984 جهازاً.