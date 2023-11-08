أمير منطقة القصيم يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- للرياضة والرياضيين ، أسهم في جعل المملكة وجهة رياضية عالمية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد سموه على أن الألعاب السعودية تشكل خطوة هامة في تأسيس جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية ، مثمناً الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق قفزات نوعية في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 التي بدأت جولتها في منطقة القصيم بزيارة 6 مواقع في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.

وخلال تواجدها في المنطقة ، زارت مسيرة الشعلة مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، ومن ثمّ توجهت المسيرة إلى ميدان التوحيد، قبل توجهها إلى جادة النخيل ، ثم نادي الابتدائية التسعون ، ثم إمارة منطقة القصيم واختتمت زيارتها للمنطقة في قرية الخبراء التراثية.

وتسلّم سمو أمير منطقة القصيم شعلة الدورة خلال زيارتها للإمارة ، من لاعب كرة القدم السابق سليمان الرشودي، الحائز على بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم مع المنتخب السعودي عام 1989، ورشا خميس عضوة مجلس الاتحاد الأسيوي للملاكمة ومجلس الاتحاد السعودي للملاكمة ، وعضوة مجلس إدارة لجنة المرأة تحت رئاسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتناوب على حمل الشعلة خلال جولتها في مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، سائق الراليات حمد الحربي ، صاحب المركز الأول في رالي الأردن 2021، والمركز الأول في رالي الشرقية 2021، ومها البطي، لاعبة السهام والحائزة على الميدالية الذهبية في بطولة السهام للقصيم والمنطقة الشمالية.

وحمل الشعلة في ميدان التوحيد، بطل ألعاب القوى البارالمبية حسن دوشي، الحاصل على المركز الرابع بطولة العالم 2023، وفضية دورة الألعاب البارلمبية الأسيوية 2023، والمتأهل للألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، وحمل الشعلة في جادة النخيل وفي نادي الابتدائية التسعون، منصور الموسى لاعب نادي النجمة والمنتخب السعودي لكرة القدم السابق، حيث شارك مع المنتخب السعودي في أول مشاركة بكأس العالم عام 1994، كما حقق لقب كأس العالم للناشئين في العام 1989، وفي قرية الخبراء التراثية الفنان والمؤلف الموسيقي عبدالله السكيتي.

وتتضمن جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 66 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، لنقل رسالة سلام وصداقة إلى الناس طوال المسيرة ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية.