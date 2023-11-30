أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ أبانات ورؤساء المراكز بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بديوان الإمارة اليوم ، محافظ أبانات حسين العتيبي ، ورؤساء المراكز والمعرفين التابعين للمحافظة , وذلك بمناسبة رفع مركز أبانات إلى محافظة ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وقال سموه خلال الاستقبال : جميع المسئولين مكلفين لخدمة المحافظات والمراكز وأهاليها في هذه البلاد المباركة ولكل مواطن حقوق وعليه واجبات تجاه دينه ومليكه ووطنه”، مبيناً أن اللجنة المشكلة لتطوير خدمات المحافظة عقدت أول اجتماعاتها وتوصلت إلى توصيات عملية ولله الحمد وبدأنا تنفيذها وهناك اجتماعات قادمة للتأكيد على انجاز التوصيات وتنفيذها قريبا باذن الله تعالى ، مشيرا إلى أن محافظة أبانات تحظى بالعناية والإهتمام كباقي مدن ومحافظات ومراكز المنطقة من خلال تحقيق الجهود من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة سعيا لدعم البرامج التنموية بالمحافظة.

من جانبهم ، عبر محافظ أبانات ورؤساء المراكز والمعرفين التابعين للمحافظة عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم بمناسبة رفع مركز أبانات إلى محافظة ، وعلى ما تجده المحافظة من اهتمام مباشر من سموه من خلال الزيارات الميدانية المستمرة للمحافظة لتلمس احتياجات المواطنين من أهالي المحافظة والمراكز والهجر التابعة لمحافظة أبانات والالتقاء بهم، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.