أمير منطقة القصيم يستقبل محمد العوفي بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الإسكان الأهلية بالمملكة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي ، يرافقه محمد العوفي بمناسبة تعيينه رئيسًا للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الإسكان الأهلية بالمملكة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه العوفي بهذه المناسبة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الإسكان الأهلية بالمملكة ، وتوحيد جميع الجهود بين الجمعيات لخدمة المستفيدين، والاستفادة من تجارب الجمعيات في توفير الإسكان للمستفيدين، سعيًا للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه ، ثمّن العوفي دعم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم ببرامج الإسكان بما يسهم في تحقيق التطلعات المأمولة بإذن الله.