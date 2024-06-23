أمير منطقة القصيم يستقبل مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي الإمارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم، أصحاب الفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة, ومنسوبي الإمارة، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة، منوهاً بالجهود العظيمة التي بذلتها القيادة الرشيدة المقدمة لضيوف الرحمن، وبالنجاح الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قُدمت عبر جميع الجهات والقطاعات الأمنية والحكومية ، وتكامل منظومة الخدمات الصحية، والأمنية، والإجتماعية، وتطبيق كافة مايضمن إتمام ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة.