أمير منطقة القصيم يستقبل معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بالعناية والاهتمام الذي يجده قطاع النقل من القيادة الرشيدة -أعزها الله- وجميع مشاريع النقل في المنطقة, رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تحقق للمنطقة من منجزات في مشاريع النقل.

واستمع سموه لشرحٍ موجز عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة القصيم، وما وصل إليه بعضها من نسب الإنجاز، كما بحث سموّه ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أبرز مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها بالمنطقة, وسبل تنفيذها وتسريع إنجازها.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي, ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعددٌ من المسؤولين في وزارة النقل والخدمات اللوجستية.