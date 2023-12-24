أمير منطقة القصيم يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين المهندس غانم الجذعان، وعدد من المسؤولين بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوه سموه بما تبذله القيادة الرشيدة -حفظها الله-، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، وبالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة من حملات توعوية ومشاريع منفذه لخدمة المواطنين، مؤكداً بأن المنطقة حظيت بالعديد من مشروعات تنموية سواءً في مجال البيئة والمياه أو الزراعة.

من جهته قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة شكره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته لبرامج ومشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة وحرصه الدائم لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة، مضيفاً بأن منطقة القصيم أنموذجٌ يحتذى فيه في عددٍ من المبادرات النوعية والرائدة في المجالات الزراعية والبيئية وتنقية المياه.