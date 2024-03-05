أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع واحة السبيعي للطفل

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة محمد السبيعي الخيرية ” غروس ” وجمعية العلوم والتقنية بالمنطقة ، لتنفيذ مشروع واحة محمد السبيعي للطفل.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم , محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , يرافقه المشرف العام على مركز القصيم العلمي أحمد الشبل .

وأِشاد سموه بمضامين الاتفاقية بإنشاء واحة محمد السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي الذي يعد واجهة حضارية لمنطقة القصيم وأحد المراكز الرائدة التي تهدف إلى الإسهام في تحسين البيئة التعليمية وتطوير أساليب التعليم والتعلم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 , لتساعد في إعداد جيل علمي قادر على التنافسية العالمية في الاقتصاد المعرفي والصناعي .

وقد مثل جمعية العلوم والتقنية رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن السليم ومثل مؤسسة محمد السبيعي الدكتور عبدالله المطوع ، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ مشروع واحة السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي ، الذي سيتم تنفيذه وفق أحدث التصاميم والمعايير النوعية لتنمية مهارات الطفل العلمية بأحدث الأساليب التعليمية .