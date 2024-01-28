أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء وقف تعليمي ومركز للابتكار التنموي “فاب لاب”

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وقف تعليمي وشراكة مجتمعة بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ورجل الأعمال عبدالله العثيم.

وثمن سموه توقيع الاتفاقيتين المتمثلتين في الوقف التعليمي بإنشاء مجمع “عبدالمحسن بن عبدالله العثيم” التعليمي، فيما تأتي الشراكة المجتمعية بإنشاء مركز عبد الله العثيم للابتكار التنموي ” العثيم فاب لاب”، مثمناً للعثيم مبادرته في المساهمة في الأوقاف التعليمية، والشراكات المجتمعية الفاعلة، مشيراً إلى أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال الاجتماعية، لما يمتلكه أبناء الوطن المخلصون من خيرية عالية تجاه تعزيز القيم الوطنية وتنمية المسؤولية المجتمعية التي تسعى إليها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيداً بما تبذله إدارة تعليم المنطقة من جهود تجاه تعزيز مثل هذه الأعمال، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

واطلع سمو أمير القصيم، على مكونات “الوقف التعليمي” الذي سينفذ على مساحة 9000م، لإنشاء مبنيين مدرسيين، يضمان 42 قاعة تعليمية، وبطاقة استيعابية 1260 طالبًا، بتكلفة تبلغ 15 مليون ريال.

كما استمع لشرح من مدير التعليم بالمنطقة سليمان الفريح، عن مركز الابتكار التنموي ” العثيم فاب لاب” الذي يعد أحد المراكز العلمية النموذجية والمتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية والعلمية ويتمثل في وجود قاعات علمية وتدريبية متعددة، ومسرح، وحاضنة أعمال، وواحات للعلوم والقراءة والنمذجة الصناعية، وساحات مفتوحة، والتي ستسهم في دعم واستفادة طلاب التعليم العام والجامعات والمجتمع والأفراد من المركز في الدعم المعرفي والإثرائي والابتكار.

من جانبه نوه مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح، بمتابعة سمو أمير منطقة القصيم ودعمه للتعليم، ووقوفه خلف المناشط والمناسبات التي تصب في تجويد العملية التعليمية، وتعزز من مقومات تحقيق الأهداف التي تسعى لها القيادة الرشيدة.