أمير منطقة القصيم يطلع على تفاصيل برنامج “المسعف الكفيف”

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على تفاصيل برنامج “المسعف الكفيف”، الذي يعنى بتدريب المكوفوفين والمكفوفات من أفراد المجتمع على مهارات الإسعافات الأولية، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم بمدينة بريدة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خالد الخضر يرافقه فريق العمل المشارك في تفعيل البرنامج التدريبي.

وأكد سموه أهمية مثل هذه البرامج التدريبية النوعيّة وشموليتها لجميع فئات المجتمع من بينهم المكوفوفين والمكفوفات بالمنطقة، مشيراً إلى أن تفعيل مثل هذه البرامج يؤكد حرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمحاضرات التوعوية تسهم في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي في سبيل المحافظة على الأرواح بإذن الله، والتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة لا قدر الله.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عن برنامج المسعف الكفيف ، وتعرف من خلالها المتدريبن من المكفوفوين والمكوفوفات على الطرق السليمة لتقديم الإسعافات الأولية في الأوقات الحرجة ، للإسهام في إنقاذ حياة المصابين ، والتقليل قدر الإمكان من الآثار الجانبية للحالات الطارئة، مع سرعة استدعاء رجال الإسعاف حتى يتسنى لهم اسعافهم واستكمال علاجه،وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة، والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح ، والتدريب العملي على الدمى التدريبية ، وكيفية الإبلاغ والتواصل مع غرفة عمليات الهيئة بما على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق أسعفني أو نداء استغاثة ، وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.