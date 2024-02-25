أمير منطقة القصيم يطلع على جهود منصة “جود الإسكان” في المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ، وقصة نجاح المنصة التي أسهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبة بإمارة المنطقة، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال الخنيني، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ونائب الأمين العام لمؤسسة سكن الدكتور عبدالله المهنا ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر.

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام لبرامج الإسكان وتوفير السكن للمواطنين، مشيراً إلى حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم الحلول السكنية التي تسهم في تحسين نمط الحياة للمستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن.

واستمع سموه إلى شرح موجز من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، حول مبادرة جود الإسكان وقصة نجاح المبادرة التي أسهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.

يُذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي “سكن” هي مؤسسة أهليَّة ذات شـخصيَّة اعتباريَّة مسـتقلَّة، تعمل على تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة.