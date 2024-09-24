أمير منطقة القصيم يفتتح قاعة طويق بمقر الإمارة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم، قاعة طويق, بمقر الإمارة بمدينة بريدة.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن تسمية قاعة طويق، جاءت لمواكبة الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالمواطنين ، وبعد ما وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء , همة الشعب السعودي بأنها كجبل طويق.

وأضاف: أن هذه القاعة الجديدة والمتخصصة لبرامج التدريب والتطوير وورش العمل التي تخدم العديد من القطاعات والمجالات الخدمية، التي ستسهم في خدمة وتطوير المنطقة بتوفيق من الله، التي جاءت لتتوافق مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بالإضافة إلى أنها ستحتضن العديد من شباب وشابات المنطقة, لتقديم التدريب والتطوير لهم للاستفادة منها في مجال عملهم، ومستقبلهم، سائلًا الله التوفيق والنجاح للجميع، وأن تؤتي مثل هذه القاعات المجهزة ثمارها المرجوة.