أمير منطقة القصيم يكرّم الجهات المشاركة في مسيرة اليوم الوطني الـ 93

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني الـ 93، من منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الاستقبال الرئيسي بالإمارة اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، وعدداً من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة، وفريق العمل المشارك بمسيرة اليوم الوطني، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بجهود جميع المشاركين في مسيرة اليوم الوطني، وما بذلته الجهات المشاركة ، من عمل مميز ، وأداء رائع في تنفيذ المسيرة ، في هذه المناسبة الوطنية، مقدراً دور الجميع من مدنيين وعسكريين.

من جانبه أعرب اللواء القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.

بعد ذلك سلّم سموه المشاركين شهادات الشكر لقاء تلك الجهود، وشهادات الشكر لفريق العمل الذين شاركوا في عدة فعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.