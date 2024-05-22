أمير منطقة القصيم يكرّم طلبة المنطقة الفائزين بجائزة “منافس”

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، الطلبة الفائزين بالجائزة الوطنية “منافس” وعدد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية.

وجاء تكريم سموه لتسعة من الطلاب والطالبات في جائزة “منافس” وهم : عماد الحربي، ومحمد الخضر، وعلي الصقر، وأميرة العجلان، وألين القبلان، ونورة القيضي، وإيلان الحركان، وديما الحوشاني، وعبد الله العنزي ، كما كرم أحد عشر فائزاً من منسوبي التعليم بجوائز محلية وإقليمية ودولية، وهم المعلم ياسر الضالع ، والطلبة: عساف المضيبري ، وطلال الشريم، وعبد العزيز الحربي، وعماد الحربي، وصالح النصار، وفهد الحديثي، ومشاري الحربي، وناصر الصويان، وأميرة الرشيدي، ودانا العياف.

وهنأ سموه الفائزين والفائزات بمختلف المنافسات والمسابقات ، مشيداً بهذه المبادرة المقدمة من وزارة التعليم لتكريم المتميزين من الطلاب والطالبات ، بهدف تعزيز قيم التفوق والايجابية لدى الطلبة في جميع الصفوف والمراحل الدراسية في التعليم العام ، وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي ، لتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه قدم مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، شكره لسمو أمير منطقة القصيم على تكريمه الطلاب والطالبات الفائزين بالجائزة الوطنية “منافس” والجوائز الأخرى ، مثمناً لسموه دعمه وتشجيعه المستمر لأبنائه الطلبة في المناسبات والبرامج التعليمية كافة.