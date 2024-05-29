أمير منطقة القصيم يوجه بإطلاق جائزة الفريق التطوعي المتميز

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، بإطلاق جائزة الفريق التطوعي المتميز ، لتعزيز وتشجيع الفرق التطوعية والعمل التطوعي بالمنطقة ، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك ، عقب لقائه بمكتبه اليوم ، رؤساء الفرق التطوعية بمنطقة القصيم ، بحضور الوكيلة المساعدة للشؤون التنموية بالإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي.

واطلع سموه على جهود الفرق التطوعية وما تقوم به من أعمال في تعزيز العمل التطوعي ، وما أظهرته الإحصاءات للعام الماضي من وصول عدد الساعات التطوعية بالمنطقة إلى 144026 ساعة ، والعائد الاقتصادي منها قرابة ثمانية ملايين ريال ، فيما بلغ مقياس الرضا 99.81% ، ووصول عدد الفرق التطوعية المسجلة لدى وحدة التطوع بإمارة المنطقة 21 فريقا تطوعياً ، منوهاً بما وصل إليه العمل التطوعي بالمنطقة من خلال القيام بأدوار مميزة في العديد من المجالات ، والأثر الكبير لجميع المتطوعين والمتطوعات في إيصال الرسالة السامية للعمل التطوعي.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن الجائزة تأتي إيمانا بأهمية العمل التطوعي ، وبناء الثقافة والمحفزات في ذلك ، من خلال منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية ، والعمل على حوكمة وتمكين وتنظيم العمل التطوعي ، وتوفير البيئة المناسبة للمتطوعين بإشراف ومتابعة من الجهات ذات العلاقة.