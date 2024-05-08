أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ60 من طلاب الجامعة الإسلامية للعام الجامعي 1445هـ

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة الـ60 من طلاب الجامعة الإسلامية للعام الجامعي 1445هـ، والبالغ عددهم 2246 خريجاً من مختلف المراحل الأكاديمية والدرجات العلمية.

ونوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بالدور الذي تضطلع به الجامعة الإسلامية في تعزيز الجوانب التعليمية والبحثية والمعرفية لمنسوبيها الطلاب من حول العالم، بالإضافة إلى رسالتها في تعميق مفهوم رسالة الوسطيّة والاعتدال في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة – أيدها الله – للجامعة منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – لتكون نبراساً معتدلاً في نشر المعرفة والعلم وخدمة المسلمين في كل أنحاء العالم.

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي ثم انطلقت مسيرة الخريجين، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئيًا عن مسيرة الجامعة، وألقى الخريج أنس غازي سحلول، كلمة نيابة عن زملائه خريجي الجامعة الإسلامية، تحدث خلالها عن منظومة التعليم في الجامعة في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – مشيراً إلى دور الجامعة في تعزيز رسالة الوسطيّة والاعتدال ونشر العلم خدمةً للعالم الإسلامي، مقدماً نيابة عن زملائه الخرجين شكرهم للمملكة العربية السعودية على هذا الفضل الذي لن ينساه الأوفياء.

عقب ذلك، أكد رئيس الجامعة الإسلامية المكلّف الدكتور حسن بن عبدالمنعم العوفي، في كلمته، أن للجامعة ريادة عالمية في تعزيز المعرفة وتحقيق التأثير الإيجابي في خدمة المجتمعات، وهي هدية المملكة العربية السعودية للعالم أجمع، وتعمل على تخريج دارسي العلوم الشرعية والعربية المؤهلين في مجالهم ليكونوا إضافةً حقيقية في بلدانهم وسفراء للمنهج الوسطي السمح وينشرون العلم المفيد في أوطانهم ومجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور العوفي أن الجامعة هي منظومة تعليمية رائدة تسعى لتعزيز المعرفة ونشر قيم التواصل الحضاري ودعم التنمية في المجتمعات الإسلامية من خلال إتاحة فرص المنح الخارجية للطلاب الدوليين في ظل هذا الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي تفخر به الجامعة كل عام بمنجزات تضاف إلى سجلها الحافل بالإنجاز والتطوير المستمر.

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن “جائزة الخريجين الرواد” السنوية التي تقدمها الجامعة الإسلامية لخريجيها المتميزين في مختلف المجالات العلمية والعملية، وهي جائزة سنوية تقدمها الجامعة لخريجيها المتميزين منذ تأسيسها وحتى الآن، وفي نهاية الحفل، كرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الفائزين بالجائزة وأعضاء لجنة التحكيم والتقطت الصور التذكارية مع خريجي الجامعة.