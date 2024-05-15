أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة

المناطق_ المدينة المنورة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، البالغ عددهم 5279 متدربًا ومتدربةً من خريجي 19 منشأة تدريبية، وذلك بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق.

واستهل حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن البرامج التي تقدِّمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد بن عياد الردادي، كلمة أكد خلالها أهمية دور المنشآت التدريبية في الإسهام الفاعل في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، مشيراً إلى توجه المؤسسة نحو استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الإلتحاق بالتدريب التقني والمهني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية.

ورفع الدكتور الردادي، الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تحظى به المنشآت التدريبية، ومقدما شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه واهتمامه بأبناءه طلاب الكليات التقنية على مستوى المنطقة.

إثر ذلك، ألقت الخريجة بروق المطيري، كلمة نيابة عن زملائها الخريجين والخريجات، تحدثت فيها عن سعادة الخريجين والخريجات والوصول إلى مرحلة التخرج التي يبدأون بالمشاركة في تنمية وخدمة وطنهم ويكون مشاركين فاعلين في بناءه ونهضته، مشيرة إلى المؤسسة ساهمت في بناء شخصية الخريجين وتهيئتهم لممارسة التخصصات التقنية والمهنية وتعزيز مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، المتفوقين من الخريجين والخريجات والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.