أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة المهد ومراكز الضميرية والعمق والسويرقية

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‎قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم, بزيارة تفقدية إلى محافظة المهد، ومراكز الضميرية والعمق والسويرقية، وذلك في إطار جولاته للاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار المحافظات والمراكز بالمنطقة.

‎وخلال الزيارة، رأس سموه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة المهد بحضور المحافظ فهد بن محمد العطر، واطّلع على تقرير إدارات وأقسام المحافظة، إضافة إلى استعراض أبرز المشروعات القائمة والاحتياجات المستقبلية التي ستسهم في تعزيز الخدمات العامة لسكان المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.

‎كما التقى الأمير سلمان بن سلطان، شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين، وشاهد خلال زيارته لمحافظة المهد عرضاً مرئياً عن المحافظة يستعرض المقومات الطبيعية والتنوع البيئي الذي تكتنزه المحافظة خصوصاً في قطاع التعدين بوصفه أحد أكبر القطاعات المساهمة في النشاط الاقتصادي بمنطقة المدينة المنورة.

‎وعلى صعيد متصل، زار الأمير سلمان بن سلطان، مركز السويرقية ودشّن المبنى الجديد للمركز واطّلع على الإدارات والأقسام المختلفة فيه.

‎كما زار سموه مركزي الضميرية والعمق بمحافظة المهد والتقى شيوخ القبائل ومسؤولي المراكز وجمعاً من المواطنين الذين قدموا الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه المحافظة أسوة ببقية محافظات المملكة من اهتمام ودعم مستمرين للارتقاء بكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار في كافة أرجاء المملكة.