أمير منطقة المدينة المنورة يزور مسجد قباء

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مسجد قباء، وأدى صلاة العِشاء فيه، وذلك عقب زيارته لجادة قباء والاطلاع على المشاريع التطويرية والتأهيلية الواقعة في نطاق المسجد والمنطقة التي تربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء على امتداد 3.6 كيلومترات، يرافقه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

واستمع سموه إلى شرحٍ قدّمه معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، عن دور الهيئة في رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًا بمنظومة الخدمات المقدمة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة، ورفع كفاءة التّفويج وسهولة الوصول، وتعزيز الأمن والسلامة للمصلين والزوار وتطوير وإحياء مجموعة من المواقع التاريخية والآثار النبوية الواقعة ضمن نطاق المسجد وساحاته الشرقية والغربية بمجموع مساحات تصل إلى 9 آلاف متر مربع.

كما اطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على ملمح من الفكرة الأولية لتصميم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, لعمارة وتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به، والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كأكبر توسعة في تاريخ المسجد منذ إنشاؤه؛ بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 66 ألف مصلٍ بمساحة 50 ألف متر مربع.

وكانت هيئة تطوير المنطقة قد تولت مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله، خلال الربع الأول من العام الماضي، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، ووضعت الهيئة حِزم تدخل عاجلة لتطوير تجربة الزوار وتحسين العديد من الخدمات والمرافق العامة للمسجد وتهيئة مواقف السيارات ومشارب المياه ومنصات سقيا زمزم وإعادة دهان المسجد داخليًا وخارجيًا وتطوير أنظمة الإنارة وتحسين أنظمة التكييف وتهيئة الساحات المحيطة والاعتماد على حلول إدارة الحشود والأمن والسلامة باستخدام التقنيات الحديثة بما ينسجم مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة.