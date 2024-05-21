أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والمشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في الجلسة الأسبوعية، أصحاب الفضيلة والمعالي والمشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وجمعاً من المواطنين.

وفي بداية اللقاء، رحّب سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالجميع، وجرى تبادل العديد من المواضيع المرتبطة بشؤون المنطقة.

ودعا الأمير سلمان بن سلطان، المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.