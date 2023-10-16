أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة STC

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان بن محمد الوتيد يرافقه عدد من مسؤولي المجموعة.

واستمع سموه إلى شرح عن آخر ما توصلت إليه تقنيات الاتصال والانترنت وشبكة الجيل الخامس 5G, بالإضافة إلى خطط المجموعة لدعم الفعاليات والبرامج الاجتماعية والمشروعات التي تعمل عليها في المنطقة للارتقاء بالخدمات.

وشهد اللقاء، استعراض المنجزات التي تحققت للمجموعة، التي شملت افتتاح المبنى الرئيسي، ومركز البيانات التابع لها في منطقة المدينة المنورة، وناقش سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعيشها المنطقة والاستفادة من الحلول التقنية المتطورة، ومضاعفة الجهود لتقديم المزيد من الخدمات خاصة في مجال الإنترنت، والعمل على إيصال الخدمة لأكبر شريحة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة والتي تأتي ضمن جهود المجموعة بوصفها ممكن رقمي رائد في المملكة.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد، عظيم شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مؤكداً استمرار العمل لتحقيق تطلعات عملاء STC في جميع محافظات ومراكز المنطقة ضمن سعيها لتطوير ودعم البنية التحتية وخدمة المستفيدين وتلبيه احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.