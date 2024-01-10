أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في جلسته الأسبوعية بالقصر الحكومي أمس، أصحاب الفضيلة والمعالي وأعيان المنطقة وجمعاً من المواطنين.

وفي مستهل الجلسة، رحّب سموّه بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه أن يعزز مصلحة المنطقة وسكّانها وزوارها، والعمل على إشراك الجميع وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة في ظل الاهتمام والرعاية اللتين توليهما القيادة الرشيدة – حفظها الله – لجميع المناطق، وذلك في إطار السعي لدعم مستهدفات جودة الحياة، إحدى برامج رؤية المملكة 2030، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبلدية التي تعد شاهدة على عناية قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، على ما تحظى به المدينة المنورة من مقومات دينية وثقافية وتاريخية، بالإضافة إلى الممكنات الاقتصادية المميزة التي تتمتع بها المنطقة، مؤكداً أهمية الاستثمار الأمثل لهذه المنظومة بما يثري تجربة الزائر ويظهر ملامح التطور والنمو الذي تشهده المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، كما استمع سموه إلى عدد من مداخلات الحضور في مختلف المجالات.

وفي ختام الجلسة، دعا سمو أمير منطقة المدينة المنورة، المولى عز وجل أن يسدد خطى القيادة الرشيدة – أيدها الله- لكل خير وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.