أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتب سموه في الإمارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي.

واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، خلال اللقاء، على الأدوار المناطة بالمركز والتي تنفذها في إطار سعي المملكة لتحقيق الالتزام البيئي خلال موسم حج 1444هـ، واستمع سموه إلى شرحٍ موجزٍ عن جهود المركز في المحافظة على البيئة وحمايتها ضمن التوجهات الوطنية لتعزيز جودة الحياة والعمل على تحقيق التوازن البيئي، وتفعيل الدور الرقابي على الأنشطة ذات الأثر البيئي، فضلًا عن تطبيق الأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بما حققته المملكة في مؤشرات القطاع البيئي، والحفاظ على الثروات، والمكتسبات الطبيعية، والارتقاء بالالتزام البيئي، ومتابعة إنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- للوصول إلى مستويات متقدمة في التوازن بين منظومة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة وحماية البيئة.

وخلال اللقاء تسلّم سمو أمير المنطقة، نسخة من التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام 2022م الذي تضمن جانبًا من إنجازات وأعمال المركز والأعمال والخطط والبرامج والخدمات المقدمة التي شملت إصدار التراخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم جهود المركز وعمله في تنظيم العمل البيئي وضبط جودة مؤشراته والرقابة الفاعلة والشراكة المؤسسية والمجتمعية لرفع الوعي وتحقيق استدامة البيئة بما يخدم الأجيال القادمة ويحد من التلوث والهدر البيئي على مختلف الأصعدة.