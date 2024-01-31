أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس جامعة أم القرى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب.

وخلال الاستقبال، اطّلع سموه على عرضٍ عن ” الملتقى العلمي الـ23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة” والمزمع عقده في المدينة المنورة لاحقاً، تحت شعار “التَّميُّز الصِّحي في خدمة ضيوف الرُّحمن”، كما استمع إلى شرحٍ عن أهداف ومكونات الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز العمل التكاملي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

كما اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على جهود المعهد من خلال الأبحاث والدراسات العلمية والمبادرات والمشاريع الاستشارية المنفذة على مستوى فرع المدينة المنورة.

وقدّم رئيس جامعة أم القرى، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لأعمال الملتقى الذي سيشهد حراكاً نوعياً لجميع القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.