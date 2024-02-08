أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة “سابك”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “سابك” المهندس خالد الدباغ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن الفقيه.

واستعرض اللقاء، مستوى الدعم الذي توليه القيادة الحكيمة لتمكين الشركات السعودية ورفع كفاءتها لتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، إلى جانب الدور الحيوي الذي تؤديه شركة “سابك” في تطوير الصناعات التحويلية والتوطين ونقل التقنيات ودعم المحتوى المحلي، وتطوير صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم.

من جهته، قدّم المهندس الدباغ، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على اهتمامه للارتقاء بالقطاع الصناعي في المنطقة وتوجيهاته السديدة لتوسيع نطاق أعمال الشركة وبرامجها لخدمة المنطقة في ظل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع الصناعي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.