أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه، على عرضٍ حول أهم إنجازات المنظمة العربية للسياحة خلال العام الماضي 2023م في مجالات التدريب والتأهيل في قطاع ريادة الأعمال، والموجهة لأبناء وبنات منطقة المدينة المنورة.

كما استمع سمو أمير المنطقة إلى ملخصٍ عن أهم مشاريع المنظمة , تشمل القرية العربية التي تضم 22 جناحاً مشاركاً للدول العربية الأعضاء، ويستعرض الصناعات التقليدية والحرفية التي تبرز ثقافة وتقاليد أبناء المنطقة العربية، بالإضافة إلى “مشروع ريف” الذي يُعنى بالنزل الريفية وسيطرح تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

فيما قدّم رئيس المنظمة العربية للسياحة، شرحاً عن دور المنظمة في المساهمة لاختيار المدينة المنورة عاصمةً للسياحة الإسلامية خلال العام 2017م وذلك في أعقاب اجتماع وزراء السياحة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي -آنذاك- واختيارها لما تتمتع به المدينة المنورة من مكانة لدى المسلمين، فضلاً عن القيمة الدينية والتاريخية والمواقع التراثية والعديد من المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية.

وأكد الدكتور الفهيد، أن المنظمة العربية للسياحة ستقوم بتوسيع نطاق عملها في مجال السياحة في المنطقة لاسيماً في ظل الدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة -أيدها الله- للمنظمة بمقرها الدائم في المملكة العربية السعودية.