أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتب سموه في الإمارة، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة السيد أكرم كريمي، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

ورحّب سمو الأمير سلمان بن سلطان بالسفير الطاجكستاني، متمنيًا له طيب الإقامة في المدينة المنورة.

ونوّه السفير الطاجكستاني، خلال اللقاء بجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد إلى الأراضي المقدسة، لافتًا النظر إلى ما يحظى به الحجاج الطاجيك من رعاية واهتمام من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة شؤون الحجاج في المدينة المنورة.

من جهته، أكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أن المملكة تولي ضيوف الرحمن العناية الفائقة انطلاقًا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة, وذلك في إطار رعاية قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.