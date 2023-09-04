أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مديري الإدارات الأمنية المعينين حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اللواء يوسف بن عبد الله الزهراني، بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة، يرافقه مدير الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد فواز بن سليمان الدخيل، و مدير مرور المنطقة العقيد فيصل بن سالم الدوسري، المعينين حديثاً، وذلك بحضور المدير السابق لشرطة المنطقة اللواء مظلي عبد الرحمن بن عبد الله المشحن، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية العقيد طارق بن مقبل القرافي.

وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الجميع بهذه الثقة، متمنياً لهم التوفيق في تأدية مهامهم على النحو الأمثل، في ظل الدعم الذي تحظى به كافة الأجهزة الأمنية من قبل حكومة المملكة -حفظها الله-، مشيداً سموه بجهود اللواء المشحن في إدارة شرطة المنطقة خلال الفترة السابقة بكفاءة واقتدار.

من جهته، قدّم مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف الزهراني، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الدعم الذي تجده كافة الأجهزة الأمنية على مستوى المنطقة، مؤكداً عزم جميع العاملين على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.