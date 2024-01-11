أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتب سموه في إمارة المنطقة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أيمن بن محمد السيد.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز منجزات الفرع على مستوى المنطقة واستمع إلى شرحٍ موجز عن برامج دعم المزارعين الذي يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما استعرضت استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية مواصلة الجهود لتعزيز جوانب الاستدامة البيئية على مستوى المنطقة والعمل على تحقيق المستهدفات لضمان وصول الغذاء الآمن والصحي للسكان والزوار.

كما تسلّم الأمير سلمان بن سلطان، نسخة من كتاب أشهر المزارعين والصيادين والذي يستعرض تميزهم في إنتاج محاصيل تساهم في تعزيز حجم وجودة المنتجات الزراعية محليًا، وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

من جهته، قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على اهتمام سموه للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين ودعم جهود الفرع لضمان استمرار وتطوير مسيرة التنمية الزراعية بالمنطقة في ظل عناية القيادة الرشيدة – أيدها الله -.