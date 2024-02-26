أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل وزير السياحة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه في الإمارة، معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة جانباً من الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض بدور القطاع السياحي على مستوى المملكة, مؤكدًا أن تلك الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع خلال العام 2023 بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات في المملكة في ظل رؤية 2030م.

كما بحث اللقاء، تعزيز سُبل التعاون بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة السياحة؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة لزوار المسجد النبوي الشريف والمنطقة، خلال موسم العمرة في شهر رمضان المُقبل.